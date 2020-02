Türgi sõdurite hukkumine Süürias viis pinged haripunkti

Tellijale

Kuigi Türgi on rünnakus süüdistanud Süüria diktaatori Bashar al-Assadi vägesid, siis mitmed lääneriikide meediale olukorda kommenteerinud allikad Idlibis ja ka öösel avalikuks saanud videosalvestised viitasid sellele, et rünnaku võisid korda saata hoopis Venemaa õhujõud. Venemaa on olnud Süüria režiimi liitlaseks Idlibis kolm kuud kestnud suuremahulise pealetungi käigus.