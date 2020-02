Briti vanaproua õpetas oma papagoi naabreid terroriseerima

Naabrid ütlesid kohtus: «Ta üritab pidevalt leida viise, kuidas oma papagoid ärritada. Seda kasutab ta relvana. Need pidevad helid papagoi poolt on nagu piinamisvõte, sest võimatu on põgeneda valju ja lõikava heli eest, mida lind uuesti ja uuesti esile kutsub. Kui Searle läheb teise tuppa, paneb ta mängima muusika või käivitab televiisori. Selle eesmärgiks on lindu terve päev üles kerida. Lisaks ootab ta, et me aeda läheksime. Siis paneb ta jälle käima televiisori või muusika, et lind uuesti «esinema» saada.»