Kreeka peatas Türgi piiril mitusada migranti

Türgi valitsusallikad andsid omakorda mitmetele lääneriikide meediakanalitele märku, et põgenikele on antud vaba voli lahkuda ja Türgi ei kavatse enam hoida suletuna piiri Euroopa Liidu liikmesriikidega.

Anonüümseks jääda soovinud Türgi valitsusametnik ütles täna Reutersile, et enam ei takistata Süüria põgenike Euroopasse jõudmist. «Kõigil põgenikel, kaasa arvatud süürlastel, on nüüd vaba voli liikuda ELi,» sõnas ta.

Pazarkule piiripunkt. FOTO: HUSEYIN ALDEMIR/REUTERS/Scanpix

Uudisteagentuuride teatel on mitusada migranti juba alustanud teekonda Türgist Kreeka ja Bulgaaria suunas, kuid EL on jäänud väidetava sisserände osas kahtlevale seisukohale. «Tahaksin rõhutada, et Türgi poolelt ei ole tulnud ühtegi ametlikku teadaannet asüülitaotlejate, pagulaste ja migrantidega seotud poliitika muutmise osas,» vahendas DW Euroopa Komisjoni pressiesindaja tänast teadet.

Ka ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti teatel ei ole neil andmeid selle kohta, et inimesed liiguksid Türgist Kreeka või teiste ELi liikmesriikide poole.

Migrandid Kreeka ja Türgi vahelisel ala Pazarkule piiripunktis. FOTO: HUSEYIN ALDEMIR/REUTERS/Scanpix

Siiski teatas Kreeka piirivalve, et täna on takistatud sadade migrantide riiki sisenemine.

Reuters kirjutas, et tundide jooksul asusid migrandid Euroopa suunas teele, paljud otsustasid taksodega piirialadele sõita. «Kuulsime sellest televisioonist. Oleme elanud Istanbulis. Tahame minna Edirnesse ja siis Kreekasse» ütles 16-aastane Afganistanist pärit migrant Sahin Nebizade Reutersile.

Türgi uudisteagentuurid väidavad samuti, et mitmed migrandid on alustanud teekonda Kreeka ja Bulgaaria suunas. Kreeka peaminister Kyriakos Mitsotakis arutas migrantide liikumist ka tänases telefonivestluses Saksamaa liidukantsleri Angela Merkeliga.

Migrandid Kreeka-Türgi piiril ootamas. FOTO: AP/Scanpix

Kreeka on migrantide ootuses viinud piirivalve kõrgeimasse võimalikku valmisolekusse ja saatis piirialadele lisajõud. Sel kuul suurendati niigi oma sõjalist kohalolekut Kreeka-Türgi piiril, samuti on valitsus uurinud võimalust paigaldada Egeuse merele migrantide pidurdamiseks ujuvtõke.

Valmisolekus on ka Bulgaaria, kes otsustas politseinikke piirile juurde saata. Riik on valmis ebaseadusliku sisserände takistamiseks Türgi piirile saatma veel ka 1000 sõdurit. Riigi peaministri hinnangul on uus migrandikriis isegi suurem oht kui praegu Euroopat räsiv koroonaviirus.

Grupp migrante Kreeka-Türgi piirialadel. FOTO: HUSEYIN ALDEMIR/REUTERS/Scanpix

Peaminister Boiko Borissov ütles: «Kujutage ette, et ajal, mil kehtestame rangemat kontrolli koroonaviiruse tõttu, oleks meil ka sadade tuhandete migrantide sissevool.» Suurem osa Bulgaaria 259-kilomeetrisest piirist Türgiga on kaetud okastraadist taradega, mistõttu on Türgist jalgsi liikuvad põgenikud Bulgaariat viimastel aastatel suuresti vältinud.

Afganistanist pärit migrandid saabumas paadiga Kreeka Lesbose saarele. FOTO: Michael Varaklas/AP/Scanpix

Türgis viibib umbes 3,6 miljonit süürlast, kuna 2016. aastal sõlmiti ELiga kokkulepe Euroopa-suunalise migratsiooni pidurdamiseks. Ehkki leppe abil on Türgi saanud ELilt miljardeid eurosid toetust, on Erdoğan erimeelsuste tekkides lubanud korduvalt väravad avada ja migrandid Euroopasse lubada.