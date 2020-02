Kümned tuhanded korraldasid Kataloonia piiri lähedal suurmeeleavalduse

See võimaldas osaleda ka Kataloonia separatistide juhil Carles Puigdemontil, kes põgenes pärast Kataloonia nurjunud iseseisvumiskatset 2017. aastal Hispaaniast Brüsselisse, et pääseda vastutusele võtmisest.

«Iseseisvuse saavutamine ei ole olnud kerge ja me teadsime, et see ei ole,» ütles Puigdemont rahvahulgale. «Me teame, et me ei anna alla ja et nad ei peata meid.»