Slovakkia tänaseid üldvalimisi võib mõjutada ajakirjaniku mõrv

Jan Kučiaki ja tema elukaaslase Martina Kusnirova mõrv, mille väidetavalt tellis poliitikutega seotud ärimees, on mõjutanud tugevasti Robert Fico populistide juhitava Smer-Sotsiaaldemokraatia (Smer-SD) toetust, mis arvamusküsitlustes on tasavägine paremtsentristliku opositsioonierakonnaga OLaNO, kelle kampaania keskmes on võitlus korruptsiooniga.