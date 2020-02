Poola kohtunike väitel on valitsus hakanud neid survestama

Poola asejustiitsminister Michał Wójcik lükkas koheselt need süüdistused tagasi ja kutsus neid pretsedendituks rünnakuks äärmiselt poliitilise grupi poolt valitsuse seadusandliku ja täidesaatva haru vastu.

Võimuloleva Seaduse ja Õigluse (PiS) erakonna poliitikud on öelnud korduvalt, et kohtunikud, kes on vastu mõnele partei reformile, kuuluvad eraldi «kasti», mis tahab olla seadusest üle.