Slovakkia valimised võitis korruptsioonivastane OLaNO

«Me katsume luua parima valitsuse, mis Slovakkial on kunagi olnud teiste demokraatliku opositsiooni liidrite abil,» ütles Matovič ajakirjanikele pärast küsitlustulemuste avalikustamist.

OLaNO-l on võimalik kaaluda mitmeid opositsiooniparteisid võimalike koalitsioonipartneritena.

«Need parteid on olnud opositsioonis väga pikka aega, seega on nende tipp-poliitikud võimu järgi janused. Võim on tugevaim liim,» ütles Kutná Hora Riigiteaduste Ülikooli rektor Tomáš Koziak.