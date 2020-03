Luksemburgist sai esimene tasuta ühistranspordiga riik

Mujal maailmas on üksikud linnad rakendanud samasuguseid osalisi meetmeid, kuid see on esimest korda, kui tasuta ühistransport kehtestatakse terves riigis, teatas jõuka Euroopa Liidu väikeriigi transpordiministeerium.

Transporditöötajad on mures, kuidas see muutus mõjutab nende töökohti.

«Me ei tea veel,» mis nende ametitega juhtub, ütles üks piletimüüja. «Kõik ühistranspordi töötajad on mures. See ei ole veel selge.»

Pealinn Luxembourg on investeerinud oma ühistransporti, sealjuures on linna rajatud trammivõrgustik, kuid sõitjate väitel on see veel liiga puudulik.