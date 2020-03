Lõuna-Carolina eelvalimised võitis Joe Biden

Kui 85 protsenti häältest oli loetud, oli Bideni toetus 48,5 protsenti. Sanders oli teisel kohal 20 protsendi ja Tom Steyer kolmas umbes 11 protsendiga.

Pete Buttigieg sai umbes kaheksa ja Elizabeth Warren seitse protsenti Lõuna-Carolina häältest.

Tom Steyer teatas pärast tulemuste selgumist, et lõpetab oma kampaania. «Ma ütlesin, et kui ma ei näe teed võiduni, peatan oma kampaania,» ütles ta. «Ja ma ei näe teed, millel ma saaksin presidendiks.»

Võit Lõuna-Carolinas on suureks abiks Bideni püüdlustes saada demokraatide presidendikandidaadiks, kes hakkab kandideerima sel sügisel vabariiklasest presidendi Donald Trumpi vastu.

Lõuna-Carolina võitu peeti Barack Obama asepresidendile Bidenile iseäranis tähtsaks, kuna ta lootis seal suuresti mustanahaliste ameeriklaste toetusele, kes moodustavad kohalikust elektoraadist umbes 60 protsenti.

Demokraatide eelvalimistel on seni selgelt teistest ette rebinud Bernie Sanders, kes võitis New Hampshire'i ja Nevada osariikides ning Iowa osariigis jäi ta Pete Buttigiegiga sisuliselt viiki.

Biden jäi Iowas neljandaks, New Hampshire'is viiendaks ja Nevadas teiseks.

Järgmisel nädalal korraldatakse nõndanimetatud superteisipäev, kus demokraatide kandidaati valivad kokku 14 osariiki.

«Kõige tähtsam küsimus on see, kas see (võit Lõuna-Carolinas) tõukab Joe Bideni võiduni mõnes superteisipäeva osariigis,» ütles Virginia Ülikooli Poliitikakeskuse direktor Larry Sabato.

«Ma arvan, et mul läheb hästi,» ütles Biden varem uudistekanalile CNN Lõuna-Carolina eelvalimiste kohta. «See on olnud stardiplatvormiks Barackile ning ma usun, et on ka mulle.»

Trump kirjutas pärast eelvalimiste tulemuste selgumist Twitteris, et demokraatide kandidaadiks pürgiv Mike Bloomberg peaks oma kampaaniast loobuma, kuna Biden on röövinud pooled Bloombergi valijad.