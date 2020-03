New Yorgis jõustus ühekordsete kilekottide keeld

Keskkonnakaitsjad on uut seadust ülistanud, kuid väikefirmade sõnul tõstab see ülekohtuselt nende kulusid, sest odavaid alternatiive pole.

New Yorgist saab California ja Oregoni järel kolmas USA osariik, mis plastkotid keelustab. De facto pole need lubatud ka Hawaiil, kus keelu on kehtestanud kõik maakonnad.