USA meedia: Buttigieg loobub Valgesse Majja pürgimast

Tugev algus tõi Buttigiegile küll tähelepanu, kuid tema toetusnumbrid üleriigilistes küsitlustes jäid napiks. Tal on vähe poolehoidjaid latiinode ja afroameeriklaste seas ning edu valdavalt valgetes osariikides Iowas ja New Hampshire's nende hulka just ei kasvatanud.

Buttigiegi abid ütlesid CNN-ile, et Lõuna-Carolina järel ei pidanud too oma eduväljavaateid realistlikuks. «Ta usub, et see on riigi seisukohalt õige otsus, et me jõuame terveks ravida lõhenenud rahva ja alistada president (Donald) Trumpi,» lausus üks Buttigiegi abi.