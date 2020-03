SUPERTEISIPÄEV ⟩ Kas Biden või Bloomberg suudavad väärata Sandersi edu?

Neli Ameerika Ühendriikide 50 osariigist on juba demokraatide eelvalimistel oma seisukohas välja öelnud. Eelvalimiste olulisim päev on aga 3. märts ehk niinimetatud superteisipäev, mil lähevad valima kümned miljonid ameeriklased.

Neliteist osariiki

Delegaatide saak

Käremeelne vasakpoolne Sanders juhib arvamusküsitlusi Californias CNNi andmeil 35-protendise toetusega, samas kui teised kandidaadid on üsna võrdses seisus: Warreni toetus demokraatide seas on 14 protsenti, Bidenil 13 protsenti ja Bloombergil 12 protsenti.

Bideni kahjuks räägib see, et superteisipäeva osariikides pole tal tugevat kampaaniameeskonda, mistõttu on endine asepresident sisuliselt keskendunud mitte võidu püüdmisele vaid Sandersile kaotuse vähendamisele.

Kandidaadid peavad delegaatide võitmiseks ületama 15 protsendise häältekünnise. See on seni probleeme valmistanud Bidenile ja Klobucharile, kes jagavad mõõdukamate valijate hääli.

Bloombergi debüüt

Miljardärist New Yorgi eksmeer Michael Bloomberg ei osalenud neljal esimesel hääletusel, kuid on kulutanud 500 miljonit dollarit reklaamiks enne valimisdebüüti superteisipäeval. Saab näha, kas tema ebatavaline gambiit ka vilja kannab.

Partei kongress

Kuna Sandersi peamised rivaalid ei ole enne superteisipäeva kandideerimisest loobunud, on aina tõenäolisem, et partei nominatsiooni üle algab terav võitlus.

Sanders leiab, et presidendikandidaadiks tuleks nimetada suurima delegaatide arvuga kandidaat, sõltumata sellest, kas tal on delegaatide absoluutne enamus.

Teisel hääletusel on valimisõigus ka 771 nn superdelegaadil, kes on partei komitee ametnikud ja liidrid. Et superdelegaadid on partei võimuladviku liikmed, võib nende osalemine tulemust Sandersi kahjuks kallutada.