«Pärast seda, kui Türgi lubas eelmisel nädalal migrantidel oma territooriumilt lahkuda, on piiri poole teel sajad tuhanded ja varsti on neid miljoneid,» ütles president televisioonis edastatud kõnes, kuigi teated Kreeka piirilt viitavad, et hetkel on migrantide arv kaugelt väiksem.