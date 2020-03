Aina rohkem endisi alluvaid süüdistab Briti siseministrit töökiusamises

Riigikantselei alustas uurimis Pateli käitumise suhtes eile, pärast seda kui opositsioonilise Tööpartei liider Jeremy Corbyn nõudis parlamendis siseministri vallandamist.

Kiususüüdistustega tuli eelmisel nädalal välja siseministeeriumi kõrgeim ametnik, kantsler Philip Rutnam, kes laupäeval tagasi astudes põhjendas oma otsust vaenuliku kampaaniaga tema vastu, vahendas BBC.

Rutnam oli asunud ministeeriumi personali kaitsma, väites, et Patel sõimab neid, alandab töötajaid ning esitab ebamõistlikke ja korduvaid nõudmisi.

Mitme aastakümne pikkuse karjääriga riigiametnik kavatseb nüüd kaevata siseministeeriumi kohtusse, kuna leiab, et teda sunniti lahkuma.

Siseministeeriumi kantsler Philip Rutnam teatas laupäeval oma ametist lahkumisest, süüdistades ministrit alluvate kiusamises. FOTO: Helen William / PA / Scanpix

Riigikantselei tööd juhtiv minister Michael Gove on asunud Pateli kaitsele, kinnitades, et siseminister eitab talle süüks pandavat käitumist. «Peaminister on väljendanud oma täielikku usaldust tema suhtes, ning olles töötanud siseministriga koos aastaid, hindan ma teda väga kõrgelt – ta on suurepärane minister, kes teeb head tööd,» lausus Gove.

Ta lisas, et valitsus võtab alati ministrite käitumist puudutavaid süüdistusi tõsiselt, kuid toonitas samas: «Me ei palu vabandust selle eest, et meil on ametis tugevad ministrid.»

Viis enesetapukatseni

Kohe pärast uurimise algatamist selgus aga, et ajal, kui Patel tööministri ametis oli, kaebas üks tema otsene alluv töökiusu ja ahistamise üle ning talle maksti sellega seoses kompensatsiooni.

BBC on näinud asjasse puutuvat juriidilist kirjavahetust, mis pärineb 2015. aasta sügisest, mil kaebuse esitanud naine vallandati.

Naine kirjeldas kaebuses, et tema vallandamine polnud seotud töökohustuste täitmisega, vaid Patelile «ei meeldinud tema nägu», nagu kinnitasid naise otsene juht ja üks kolleeg. Vallandamise päeval oli Patel karjunud naise peale, käskides tal minema kaduda ja tema silma alt eemale hoida. Väidetavalt olla Patel räusanud alluva peale ilma eelneva hoiatuseta ja arusaadava põhjuseta.

Toimunu järel olla naine üritanud sooritada retseptiravimitega enesetappu.

Valimatult vaenulik

Kaebuse arutamine jõudis lõpule 2017. aastal, mil naisele maksti kompensatsiooniks 25 000 naela (29 000 eurot).

Patelile lähedase allika väitele ei tea praegune siseminister sellest kaebusest midagi.

Väidetavalt meenutatakse Pateli ministriksoleku aega õudusega aga ka rahvusvahelise arengu ministeeriumis, mida ta juhtis 2016. aasta juulist kuni 2017. aasta novembrini, mil ta oli sunnitud ametist lahkuma, kuna selgus, et ta ei olnud toonast peaministrit Theresa Mayd informeerinud oma kohtumistest Iisraeli poliitikute ja ametnikega oma puhkuse ajal.

Üks The Guardianiga rääkinud rahvusvahelise arengu ministeeriumi ametnik kinnitas, et tegelik olukord oli sama hull nagu kuulujutud väidavad ning kiusu käes kannatasid nii Patelile otse alluvad töötajad kui ministeeriumi kõige kõrgemad ametnikud.

«Kui kasutakse sõna kiusamine, siis tema puhul see polnud kuidagi isiklik või suunatud kindlate inimeste vastu, see oli tema tavaline käitumine. Ühel hetkel oli ta ebaviisakas ja tänamatu ning järgmisel võis ta nõuannet saades seda eirata ja käituda vaenulikult. Seda kogenud inimesele oli see keeruline,» jutustas ametnik.

Tema kinnitusel ei käitunud Patel aga alati nii ning võib olla vajadusel äärmiselt sarmikas ja meeldiv.