Rootslanna pohmelli peeti Londoni lennujaamas koroonaviiruseks

Göteborgist pärit Julia, kes õpib Londonis, ja tema 26-aastane Stockholmist pärit sõber Dina käisid puhkusel Kambodžas ning naasid läinud nädalal Singapuri kaudu Suurbritanniasse. Singapuris olid nad tähistanud enne lendu mõnusa puhkuse lõppu öötundideni ja paljude alkohoolsete jookidega.

Järgmisel hommikul kell 6 pidid nad olema juba lennuväljal, et hakata liikuma Euroopa poole. Lennukis hakkas aga Julial pea valutama ning kuna ta tundis end halvasti, palus ta lennusaatjatelt võimalust pikali heita.

Personali haaras selle peale paanika, sest nad arvasid, et Julial on koroonaviirus. «Ma püüdsin selgitada, et olen lihtsalt väsinud ja mul on pohmell, aga nad kolisid kõik inimesed minu reast ära ja ma sain pikali heita, mis oli väga mõnus,» jutustas naine Aftonbladetile. «Nad panid mulle maski ette ja mõõtsid kehatemperatuuri. Kraadiklaas näitas 40,3 ning ma täitsa usun, et tol hetkel see oligi õige.»

Svenska Julia, 26, var bakfull – skapade coronapanik på flygplatsen • ”Satte på mig en mask” https://t.co/DVoLmMoxVY pic.twitter.com/wQCrKh0xgn — Aftonbladet (@Aftonbladet) March 2, 2020

Ennast paremini tundnud Dina pidi vastama lennusaatjate pärimistele tema reisi kohta. 14 tundi kestnud lennureisil mõõdeti kahe rootslanna kehatemperatuuri iga poole tunni tagant. Personaliga vaidlema nad ei kippunud.

«Me polnud uudiseid Kambodžas olles eriti jälginud,» jutustas Dina. «Nii et me ei teadnud, et asi oli nii suureks paisunud ja valmisolek nii palju karmistunud.»

Kui lennuk lõpuks Londonis maandus, pidid kõik reisijad täitma paberid selle kohta, kus nad olid viibinud ja kuidas nad ennast tundsid. «Kõik vaatasid mind nii kurjalt, et ma tahtsin lihtsalt istme sisse vajuda. Kui ma kempsu minekuks püsti tõusin, siis tundus, nagu oleksin ma katk,» kirjeldas Julia.

Ootus sissepiiratud hotellis

Kaks rootslannat lubati lennukist välja viimasena – neid saatsid arst ja neli kaitseülikondades päästetöötajat. Nad toimetati lennujaama karantiiniruumi, kust kiirabiauto viis nad Heathrow lennuvälja juures asuvasse hotelli, mis on muudetud ajutiselt koroonaviiruse kahtlusega inimeste vastuvõtukeskuseks.

«Ma ütlesin, et olime eile vaid väljas ja tähistasime ning ma tundsin end väga kehvasti, aga et ma pole haige. Küsisin, kas me ei võiks lihtsalt koju minna, aga nad vastasid, et see ei tule kõne allagi, nii et meid viidi ühte tuppa selles kummitushotellis,» rääkis Julia, kelle kinnitusel oli kogu hoone ümbritsetud ajutise taraga.

Holiday Inni hotell Londoni Heathrow lennujaama juures on muudetud keskuseks, kus võetakse vastu arvatavaid koroonaviirusesse nakatunuid. FOTO: Peter Manning / ZUMAPRESS.com / Scanpix

Hotelli vastuvõtt oli vineertahvlitega kinni löödud, kõikjal hõljus kloorilõhn ning hotellituba oli jääkülm, sest viiruse leviku piiramiseks oli ventilatsioon välja lülitatud. Samas said rootslannad vabalt tellida hotellibaarist seda, mida hing ihaldas.

Premeerisid end Corona õllega

«Tellisin kala ja friikartuleid ja kaks Corona õlut,» rääkis Dina. «Meid juhendati, et kui me tellime süüa, siis personal koputab kolm korda uksele, siis peame ootama minuti, enne kui toidu üles korjame. Ülejäägid tuli panna oranži kilekotti, mis tuli omakorda panna veel teise oranži kilekotti ning asetada ukse taha.»

Kuigi mõlema naise kehatemperatuur oli selleks ajaks langenud 36 kraadile, kästi neil jääda 14 päevaks karantiini. Neil õnnetus siiski veenda arste, et nad võivad veeta need kaks nädalat Julia korteris Londonis.