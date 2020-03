Oslo kõige populaarsem poisinimi oli mullu Mohammad

Kõik esikolmikusse kuuluvad nimed on püsinud menukate seas juba mitu aastat.

Poiste hulgas on aga suureks eeskujuks pikamaajooksjatest vennad Ingebrigtsenid. «Paljud ilmselt märkavad Ingebrigtseni vendade nimesid tänavuses esikümnes, kus on olemas nii Henrik, Filip kui ka Jakob,» lausus Ouren.

Kui nii nimede esikümnes kui ka maakondade lõikes domineerisid lühikesed, lihtsad ja põhjamaise kõlaga nimed, siis pealinn eristus ülejäänud piirkondadest: seal oli kõige enam poistele antud nimi Mohammad. Õigupoolest on Mohammad koos selle pisut erinevate kirjapiltidega Norra pealinna populaarseim poisslapse nimi juba alates 2008. aastast.

Oslos on kogu riigi suurim sisserändetaustaga elanike osakaal ning samuti moslemite hulk – 2018. aastal oli Oslo elanikest 8,7 protsenti islamiusulised.

Nimi Mohammad selle erinevas kirjapildis on juba aastaid kõrgel kohal ka näiteks Rootsis suure moslemikogukonnaga linnades, sealhulgas Malmös ja Göteborgis.

«Moslemipered valivad nime Mohammad sageli oma esimesele pojale, et austada prohvetit ja tuua lapsele õnnistust,» selgitas CNNile USA nimestatistikat koguva veebilehe BabyCenter peatoimetaja Linda Murray.

Just sel põhjusel on nimi Mohammad kerkinud edetabelis kõrgele kohale ka lääneriikides, sest väga paljud moslemipered kasutavad poja sündides ühe ja sama nime pisut erinevaid kirjapilte, samas kui ülejäänud elanike valikud on palju varieeruvamad.