Itaalia kohvik pakub koroonaviirusekoogikesi

«Põhi on valmistatud üsna pudenevast muretaignast, mis on Genovale tüüpiline,» tutvustas koogikest Mangini kohviku kondiiter Gianluca Ceresa. «Selle peal on šokolaadist kuppel, milles n-ö pesitseb viirus, ning kupli sees on namelaka – Jaapani stiilis kreem. Ma lisasin apelsinikoort, et võidelda viirusega, ja apelsiniõisi kui lootuse sümbolit, et lõpuks läheb kõik hästi.»