VIDEO ⟩ Briti häkker avaldas salvestised petukõnekeskuses toimuvast

Browning otsustas asuda petturitega võitlusse teadmises, et ka tema enda tegevus on ebaseaduslik. Ta andis kogutud salvestised üle BBC saatele Panorama. Materjal toob ilmsiks petturärimehele Amit Chauhanile kuuluva kõnekeskuse siseelu.

Turvakaamera salvestistelt on näha, kuidas Chauhan selgitab töötajatele, et nende ainus edukuse mõõdik on tulu. «Meil pole kuraditki klientidest,» teatab ta.

Inimesi meelitatakse sinna helistama kuvarile ilmuva valeteatega, et nende arvutit on tabanud viirus, mistõttu tuleb võtta ühendust Microsofti kõnekeskusega. Viiruse kõrvaldamise eest küsitakse ühes Browningi pealtkuulatud kõnes näiteks 1295 naela.

Kui BBC Aasia üksus talle helistas, väitis Chauhan, et mingeid pettusi ei toimu. Kui aga ajakirjanik päris, kas tema töökohaks on Delhi veerel Gurugramis asuv Sonit Toweri kontorihoone, katkestas Chauhan kõne.

India politsei kinnitab, et võitleb organiseeritud petukõneäriga, kuid tegu on keerulise kuritegevuseliigiga, sest tihti pole võimalik tuvastada ei ohvrit ega süüdistatavat. «Väga raske on seostada süüdistatavat ohvriga,» selgitas Delhi politseiohvitser Sameer Sharma. «Keeruline on isegi teada saada, kes on süüdistatav.»