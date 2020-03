VIDEO ⟩ Teolt tabatud: Briti häkker avaldas salvestised petukõnekeskuses toimuvast

Jim Browning on otsustanud asuda petturitega võitlusse teadmises, et tema enda tegevus on ebaseaduslik. Ta edastas kogutud salvestised BBC saatele Panorama.

Avaldatud materjal toob ilmsiks petturärimehele Amit Chauhanile kuuluva kõnekeskus siseelu.

Turvakaamera salvestitelt on muuhulgas näha, kuidas Chauhan selgitab töötajatele, et nende ainus edukuse mõõdik on tulu. «Meil pole kuraditki klientidest,» teatab ta.

Browning häkkis Delhis tegutsevasse kõnekeskusesse 2019. aasta mais.

Inimesi meelitatakse sinna helistama kuvarile ilmuva valeteatega, et nende arvutit on tabanud viirus, mistõttu tuleb võtta ühendust Microsofti kõnekeskusega. Viiruse kõrvaldamise eest küsitakse ühes Browning pealt kuulatud kõnes näiteks 1295 naela.

Kõnekeskuse töötajad esitlevad end inglisepäraste nimedega ning väidavad end asuvat Californias, rääkides mures inimestega näiteks ilmast ja rannas käimisest.

Kokku laadis Browning alla 70 000 kõne salvestised ning mitme kuu kestel, mil ta kõnekeskuses toimuvat jälgis, helistas ta ka ise sinna, ajades töötajaid kimbatusse, küsides näiteks restoranisoovitusi San Joses. Kui ta aga kõnele vastajat pettuses süüdisas, katkestas kõnekeskuse töötaja vestluse.

Dokumendid kinnitavad, et petturlusäri toob seda vedavale Chauhanile suurt tulu: näiteks ainuüksi mullu veebruaris teenis ta üle 250 000 USA dollari, märtsis ligi 395 000 dollarit ning aprillis juba ligi 473 000 dollarit.

Kui BBC Aasia üksus talle helistas, väitis Chauhan, et mingeid pettusi ei toimu. Kui aga ajakirjanik päris, kas mehe töökohaks on Delhi veerel Gurugramis asuv Sonit Toweri kontorihoone, katkestas Chauhan kõne.

India politsei väitel püüavad nad organiseeritud petukõneäriga võidelda, kuid tegu on keerulise kuritegevuseliigiga, sest tihti pole võimalik tuvastada ei ohvrit ega süüdistatavat.

«Väga keeruline on seostada süüdistatavat ohvriga,» selgitas Delhi politseiohvitser Sameer Sharma. «Keeruline on isegi teada saada, kes on süüdistatav.»