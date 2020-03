Türgi hävitaja tulistas Idlibi kohal alla Süüria sõjalennuki

Süüria riiklik uudisteagentuur SANA ütles, et lennukit rünnati. «Üht meie sõjalennukitest, mis oli Idlibi lõunaosas missioonil, tabas Türgi režiimivägede rakett.»

President Bashar al-Assadi väed on detsembrist alates pealetungil, et vallutada tagasi mässuliste viimane kants Idlibi provints. Türgi toetab mõningaid provintsis võitlevaid mässurühmitusi.

Režiimivägede peaeltung on sundinud ligi miljon inimest kodudest lahkuma ning nad suunduvad Türgi pirii poole. See on ajendanud Türgit sõjategevusse sekkuma.