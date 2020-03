Tornaado nõudis Tennessees 19 inimelu

Tugevate tormide ja vähemalt ühe tornaado tõttu on Tennessee osariigis jätnud elu 19 inimest. Kümned tuhanded majapidamised on elektrita ja sajad inimesed peavad vähemalt ajutiselt otsima uut elukohta. Nashville'i tuletõrje sõnul said nad väljakutseid umbes 40 varingule.