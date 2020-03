IAEA: Iraanil on rikastatud uraani viis korda lubatust rohkem

Mõned asjatundjad peavad taolist kogust tuumarelva loomise tarvis piisavaks. Samas on selleks vaja teha veel mitu sammu, muu hulgas täiendavalt rikastada, et muuta see tarvitamiskõlblikuks tuumarelvas.

«Tõsiasi, et me oleme leidnud uraaniosakesi on väga tähtis. See teeb mind murelikuks,» ütles Grossi.