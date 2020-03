Biden edestab superteisipäeval kindlalt Sandersit

USA meedia prognooside kohaselt on Biden võitmas Texase, Alabama, Arkansas', Minnesota, Massachusettsi, Põhja-Carolina, Oklahoma, Tennessee ja Virginia osariigis.

Sanders on olnud edukas Colorados, Utah's ja koduosariigis Vermontis ja viimastel andmetel ka USA suurimas osariigis Californias. Lahtine on veel Maine'i osariigi tulemus.

Superteisipäeval osaleb eelvalimistel ühtekokku 14 USA osariiki, lisaks veel Ameerika Samoa, kus eelvalimised võitis New Yorgi endine linnapea Michael Bloomberg.

Ameerika Samoas on kaalul kuus ja mujal kokku 1357 delegaati.

Biden rõõmustas edu üle ja tänas oma endisi konkurente toetuse eest.

Erakonna mõõdukamat tiiba esindaval Bidenil on põhjust naeratuseks, sest ta jättis mitmes osariigis seljataha oma suurima võistleja, vasakpoolse Bernie Sandersi.

«See on suurepärane öö ja läheb aina paremaks! Nad ei nimeta seda superteisipäevaks ilmaasjata,» ütles Biden Los Angeleses toetajatele.

Endine asepresident lisas Buttigiegile viidates, et ta on äärmiselt uhke ka linnapea Pete'i osutatud toetuse eest.

«Täna, ma ütlen teile täie kindlusega, me võidame demokraatide nominatsiooni,» kuulutas Sanders oma koduosariigis Vermontis, kus teda saatis eelvalimistel kindel edu.

«Võidame, sest inimesed mõistavad, et see kampaania ja liikumine on parim alternatiiv president Donald Trumpi alistamiseks,» ütles Sanders.