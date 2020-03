Erdoğan: Euroopa peab toetama Türgi lahendusi Süürias

Türgi-Kreeka piirile on kogunenud Erdoğani avalduse järel tuhanded põgenikud, kes seal Kreeka politseiga lahingut löövad.

Erdoğan kritiseeris Kreeka reaktsiooni, öeldes: «Kreeklased, kes on valmis kasutama ükskõik mis vahendeid, et takistada põgenikel nende riiki sisenemast, isegi uputades neid või tappes lahingmoonaga, nad ei peaks unustama, et nad võivad ühel heal päeval sarnast halastust vajada.»