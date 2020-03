Hiina uurib partide saatmist Pakistani kõrbetirtsude sissetungi vastu

Tugevad vihmahood ja tsüklonid viisid põllukahjuritest kõrbetirtsude pretsedenditu paljunemiseni Araabia poolsaarel eelmise aasta alguses, teatas ÜRO.

Kahjurite parved on levinud ja laastanud põlde Ida-Aafrikast Indiani ning on jõudnud ka Iraani kaudu Pakistani.

Pakistani valitsus on kuulutanud välja eriolukorra ja palunud rahvusvaheliselt kogukonnalt abi.

Hiina valitsus teatas sel nädalal, et saadab Pakistani ekspertide rühma, et arendada välja «suunatud programme» kõrbetirtsude vastu. Zhejiangi Põllumajandusakadeemia teadlase Lu Lizhi sõnul on pardid «bioloogilised relvad». Kui kanad suudavad süüa umbes 70 tirtsu päevas, siis pardid võivad süüa üle kolme korra rohkem.

Partidel meeldib püsida karjas, seega on neid lihtsam kontrollida kui kanu, ütles ta Hiina meediale. Lähikuudel viiakse Xinjiangi provintsis partidega läbi esimesed katsed. Hiljem saadetakse linnud plaanide järgi Pakistani Sindhi, Belutšistani ja Pandžabi provintsidesse.

Pakistani saadetud delegatsiooni liikme, Hiina põllumajandusülikooli ühe õppejõu sõnul ei pruugi kõrbekeskkond partidele aga sobida.

«Pardid sõltuvad veest, kuid Pakistani kõrbealadel on temperatuur väga kõrge,» ütles Zhang Long ajakirjanikele Pakistanis. Kuigi parte on kasutatud tirtsuparvede vastu ajaloos palju, siis ei kuulu see meede veel Hiina valitsuse ametlikku abiprogrammi. Algatusega ollakse veel uurivas järgus, rõhutas ta.

Pakistani võimude sõnul partidega kahjuritõrjet vähemalt veel ei kaaluta.

ÜRO andmeil on praeguste kõrbetirtsude invasiooni taga mitmes riigis 2018.-2019. aasta tsüklonihooaeg, mis tõi Araabia poolsaarele tugevad vihmahood ja viis kahjurite pretsedenditu paljunemiseni vähemalt kolme põlvkonna jagu, mis jäi võimudele märkamatuks.

Pakistani Sindhi provintsis ohustavad tirtsud puuvillaistandusi mõni kuu enne lõikusperioodi. Praeguse seisuga on Karachi suurlinna lähistel põldudel hävinud juba ligi pool saagist, teatas Sindhi põllumajanduskoda.

Kõrbetirtsude vastu kasutatakse hetkel mürki, sõnas Pakistani Pandžabi provintsi põllumajandusametnik Shehbaz Akhtar.

Pakistani külaelanikud koguvad piserdamise järel põldudelt tapetud tirtse, mille eest makstakse 20 ruupiat kilogrammi eest.

Protsess on aeglane ning kui ühel põllul on tirtsuparv tapetud, siis on kahjurid jõudnud hävitada juba naaberpõllu, ütlevad kohalikud. Mürgi kasutamisel rikutakse ka saak.

Hiina valitsus võib pakkuda Pakistanile ka mürgi piserdamist õhust, mis on efektiivsem kui traktoritelt, mida tehakse praegu.