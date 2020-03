Eesti esimese koroonaviirusesse nakatunuga koos reisinud sakslasel tuvastati sama tõbi

Eelmisel nädalal sai teatavaks, et 26. veebruaril Iraanist Eestisse naasnud Iraani mehel, kes omab alalist Eesti elamisluba, tuvastati koroonaviirus. Mees oli Eestisse reisinud Istanbuli ja Riia kaudu.

Kolmapäeval teatati Läti haiguste profülaktika ja kontrolli keskuses (SPKC) toimunud pressikonverentsil, et koos iraanlasega sõitis liinitaksos Riia lennujaamast kesklinna ka üks Saksa kodanik, kellel hiljem ilmnesid koroonaviiruse sümptomid.

SPKC esindaja Juris Perevoštšikovsi sõnul oli seni jäänud tuvastamata üks lennukiga Istanbulist Riiga saabunud reisija. Sama lennukiga lendas ka iraanlane. Nüüd on selgunud, et tegemist on Saksamaa kodanikuga. Ta sõitis koos iraanlasega ka liinitaksoga Riia kesklinna, kus läks jalutuskäigule. Mees viibis Lätis ühe päeva ning pöördus järgmisel päeval tagasi Saksamaale. Seal tuvastati tal koroonaviirus.