USA kaitseminister süüdistas Venemaad «avatud taeva» leppe rikkumises

Esper ütles kongressis kuulamisel, et Venemaa ei ole lubanud USA-l teha lende üle Läänemere äärse Kaliningradi, samuti Gruusia lähedal, kuigi 18 aastat vana lepe seda lubab.

Esper ütles, et ta tõstatas selle teema eelmisel kuul NATO kaitseministrite kohtumisel.

«See on tähtis paljudele meie NATO liitlastele, et neil on vahendid ülelendude korraldamiseks,» sõnas ta.