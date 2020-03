Hollandis jäid kadunuks rasedad asüülitaotlejad

Tellijale

Hollandi võimud muretsevad vähemalt 25 Aafrika päritolu raseda asüülitaotleja pärast, kes on jäänud kadunuks ja kelle puhul on alust arvata, et nad sattusid inimkaubitsemise ja ebaseadusliku adopteerimissüsteemi ohvriks. Naiste kadunuks jäämisest andsid teada ämmaemandad.