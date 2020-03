Strasbourg'i-Pariisi raudteel sõitis TGV rong rööbastelt välja

"TGV vedur sõitis rööbastelt välja," ütles SNCF-i pressiesindaja. Tegemist on 40 aastat kasutuses olnud TGV-rongi esmakordse rööbastelt välja sõitmisega.

Üks rongireisija ütles telekanalile BFM, et rong väljus Strasbourg'ist ettenähtud ajal kell 7.19 ja õnnetus juhtus umbes 20 minutit hiljem.

«Me tundsime äkki tõuget ja siis sattus rong kruusale, veeres natuke edasi ja hakkas ühele küljele kalduma,» jutustas mees. «Meie oleme kolmandas vagunis. Kõik aknad on katki ja meie vagun on rööbastelt maas.»

Regionaalvõimude teatel sai kannatada 20 reisijat, kuid enamik vigastused on kerged. SNCF-i sõnul on vigastatute hulgas rongi konduktor. Rongis oli 300 reisijat ja see sõitis kiirusega 270 km/h.