NATO manitseb Euroopa Liitu Türgiga koostööle

Pinged Türgi ja EL-i vahel on viimastel päevadel süvenenud, sest Ankara on Süüria kriisi tõttu avanud põgenikele piiri Kreekasse.

Türgi-Kreeka piirile on koodunud tuhanded inimesed ning EL süüdistab Ankarat väljapressimises, et saada rahvusvahelise kogukonna toetust oma tegevusele Süürias.

«Meil on vaja kiiresti avameelset ja tõsist avalikku arutelu Türgiga, et teada, milline on tema seisukoht ja millised meie ühised huvid, vastasel juhul me sellest välja ei tule,» ütles Prantsuse välisminister.