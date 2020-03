USA asjatundjate hinnangul on koroonaviiruse suremusprotsent väike

«Viimastele raportitele tuginedes on koroonaviiruse COVID-19 suremusprotsent kuskil 0,1 ja ühe protsendi vahepeal,» ütles neljapäeval USA asetervishoiuminister Brett Giroir.

USA president Donald Trump oli varem kritiseerinud erinevaid hinnanguid viiruse suremusprotsendi osas öeldes, et need põhinevad pigem oletustel.

Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) teatas pühapäeval, et viirus näib eriti rängalt tabavat enam kui 60-aastaseid ja muudest haigustest nõrgestatud inimesi.

WHO märkis,et enamikul COVID-19-ga nakatunud inimestest ilmnevad vaid kerged sümptomid, samas kui umbes 14 protsenti põevad raskemaid haigusi, nagu näiteks kopsupõletik. Kriitiliselt haigestub umbes viis protsenti.

Suremus on kahe ja viie protsendi vahel.

Hooajalise gripi suremus on küll vaid 0,1 protsenti, kuid see on väga nakkav ning nõuab igal aastal kogu maailmas kuni 400 000 inimese elu.