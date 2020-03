Prantsusmaa teatas kolmest uuest surmast seoses koroonaviirusega

Teatati ka 138 uuest haigestumisest, mis on seni suurim päevane juhtumite kasv Prantsusmaal. Kokku on riigis teatatud 423 koroonaviiruse juhtumist.

Prantsusmaa president Emmanuel Macron hoiatas, et kõige tõenäolisemalt ei õnnestu epideemiat vältida.

«Seal tuleb hetk, kui me kõik teame, et epideemia on vältimatu,» tõdes Macron.