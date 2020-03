Hiinas kasvas uue koroonaviiruse ohvrite arv 3042-ni

Pärast viimast kokkuvõtet on surnud 30 ja nakatunud 143 inimest.

Kokku on riigis nakatunud rohkem kui 80 500 inimest.

Itaalia teatas neljapäeval 41 uuest surmajuhtumist koroonaviiruse tagajärjel, veebruaris riigis vallandunud puhangu algusest saadik on surnud 148 inimest. Prantsusmaa tervishoiuministeerium teatas neljapäeval veel kolmest surmast seoses uue koroonaviirusega, tõstes ohvrite arvu seitsmeni.

Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) hoiatas neljapäeval, et hulk riike ei rakenda piisavalt meetmeid, et piirata surmava uue koroonaviiruse levikut.