Šmõgal: Krimm hakkab vett saama ainult Ukraina koosseisu naastes

«Seisukoht ei muutu: me tahaksime anda vett meie kodanikele, kuid ei saa, meil puudub tehniline võimekus teha seda enne, kui poolsaar okupatsioonist vabastatakse ja naaseb Ukrainasse,» kirjutas Šmõgal Facebookis ööl vastu tänast.

Ta märkis, et valitsus püüab ajutiselt okupeeritud Krimmi alal elavaid ukrainlasi aidata.

«Me soovime, et nad tunneks meie hoolt,» rõhutas ta.

Neljapäeva õhtul ütles Šmõgal teleusutluses: «Veetarned okupeeritud Krimmi ei ole okupandiga kauplemise küsimus, see ei ole mingi äriküsimus, see on Krimmis elavate inimeste eest humanitaarvastutuse küsimus.»