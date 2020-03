VIDEO ⟩ Kreeka piiril läks taas kähmluseks

Samal ajal süüdistasid Kreeka võimud Türgit pisargaasi ja suitsupommide kasutamises Kreeka piirivalvurite vastu, et pakkuda seeläbi katet Euroopasse pürgida üritavatele migrantidele.

«Tänahommikused rünnakud on koordineeritud,» ütles Kreeka ametnik. «Lisaks hirmutamisele toimuvad need Türgi politsei poolsed rünnakud selleks, et aidata migrantidel ületada riigipiir.»