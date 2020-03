ELi välisministrid tervitavad ettevaatlikult Süüria relvarahu

Ministrid on kogunenud Horvaatia pealinna Zagrebisse, et arutada kriisi Süüria loodeosas Idlibi provintsis, kus vastamisi on Türgi ja Venemaa toel võitlevad Süüria valitsusväed.

«Mul on loomulikult relvarahu üle hea meel, relvarahu on hea uudis. See on vähemasti hea tahe – eks näis, kuidas see töötab,» ütles ELi välispoliitikajuht Josep Borrell välisministrite kohtumisele saabudes.