On õhtu Poroses, väikeses Kreeka kirdeosa külas. Traktorite mürin on vaikinud ja tänavad on peaaegu täiesti tühjad. Kuigi pilt võib näida rahulik, teavad elanikud liigagi hästi, et külast on saanud migrantide soositud sisenemispunkt Euroopa Liitu. Seetõttu on mõned elanikest otsustanud ühineda kodanike patrullrühmadega.