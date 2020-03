Putin: ma ei taha presidendi ametiaja piiranguid kaotada

Putin on käinud välja ulatusliku põhiseadusemuudatuse, mis kriitikute sõnul on osa katsest jääda riiki juhtima pärast tema praeguse kuueaastase ametiaja lõppu 2024. aastal.

Putin lükkas Ivanovos töölistega kohtudes kõik need variandid tagasi. Talt küsiti, kas ta tõesti tahab ametiaja lõppedes erru minna, sest ta on presidenditööst väsinud. Putin vastas puiklevalt, et talle ta töö meeldib ja on rahva toetuse eest tänulik.