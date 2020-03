Tellijale

21-aastane Paola elab Roomas ja õpib majanduse erialal. Kuigi inimestele on manatud pilt tühjast kesklinnast, ütleb ta, et ükski tänav tühi siiski pole. Itaallasena on tal hetkel suurim hirm mitte viiruse, vaid majanduse pärast.

«Ma võin kinnitada, et mitte ükski tänav ei ole tühi,» ütleb Paola. «Paanika» on tema sõnul liiga ekstreemne väljend, kuigi itaallastel on hirm küll. Viimaste nädalatega on tekkinud olukord, kus inimesed pelgavad köhatajaid ja seda on linnapildis märgata. «Selline olukord, kus keegi põgeneb köhataja eest, on nendel nädalatel levinud. Seda pole minuga küll juhtunud, aga mitme minu sõbraga küll. Koroonaviirus on kõikjal teemaks, küll aga räägime sellest irooniliselt,» ütles ta Postimehele.