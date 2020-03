Olenemata EL palvest kehtestasid mõned riigid kaitsevahenditele ekspordikeelu

Reedel kohtusid riikide terviseministrid Brüsselis, et arutada järgmiseid samme viirusepuhangus ning hinnata riikide valmidust võitluses koroonaviirusega. Itaalia terviseminister Roberto Speranza ei näe olukorras suurt probleemi, aga leiab, et koordineerimisest on vajaka. «Iga riik ja iga piirkond ei vaja maske ühtmoodi samal ajal,» vahendas «Aktuaalne kaamera».

Saksamaa terviseministri Jens Spahni sõnul tuleb vahendite ekspordiks esmalt anda põhjendus ja siis võimudelt luba küsida: «Kui see läheb EU naaberriiki või rahvusvahelisse terviseorganisatsiooni, siis on tõenäolisem, et me ütleme jah.»

Euroopa Komisjonil ei ole kindlaid arve, kui palju riikidel varustust on. Mõned riigid jagavad taolist informatsiooni avalikult, teised mitte ja seetõttu lähtutakse esialgu vaid hinnangulistest numbritest. Olenemata sellest suunatakse liikmesriike solidaarsusele ning kaitsevarustuse omavahelisele jagamisele. «Me kutsume üles solidaarsusele, et selline varustus jõuaks kohtadesse, kus seda on enim vaja,» ütles Komisjoni kriisiohje volinik Janez Lenarcic.

Belgia terviseminister Maggie de Block seevastu ekspordikeeldu arukaks ei pea. «Ma arvan, et tegelikult peaksime me näitama oma solidaarsust, näiteks kaitsevahendite jagamisel,» ütles ta AFP teatel. Samuti vihjas ta, et taoline piirang ei ole Euroopa Liidu vaimsuses.