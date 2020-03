Kreeka ja Türgi piiril puhkesid taas kähmlused migrantidega

Kreeka peaminister Kyriakos Mitsotakis ütles reedel telekanalile CNN, et tema hinnangul on Euroopa Liidu ja Türgi vahel 2016. aastal sõlmitud migratsioonilepe surnud.

«Olgem ausad, et praegusel hetkel on see kokkulepe surnud,» sõnas peaminister.