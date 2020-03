Fotod ⟩ Hiinas varises kokku hotell, kus olid karantiinis inimesed

Chen ütles Pekingi uudistele, et ta sugulased sealhulgas õde olid hotellis karantiinis, mida oli kehtestanud omavalitsus pärast seda, kui Cheni sugulased naasid Hubei piirkonnast. Nad pidid hotellis olema 14 päeva isolatsioonis. «Ma ei saa neid kätte, nad ei vasta telefonidele,» lisas ta. Chen ise on ka ühes teises hotellis isolatsioonis. «Ma olen karantiinis ka [teises hotellis] ja ma olen väga mures, ma ei tea mida teha. Nad olid vägagi terved - mõõtsid oma temperatuuri iga päev ja nende testid näitasid, et kõik on normaalne,» lisas Chen.