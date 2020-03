Moskva: NATO õppused Vene piiril ei sunni meid välispoliitikat muutma

«Neil ei õnnestu sundida Venemaad oma välispoliitilist kurssi muutma. Ajaloos on olnud palju neid, kes on üritanud Venemaad relvi täristades hirmutada. Kõik need katsed on lõppenud kuulsusetult,» vastas Zahharova ajakirjanike küsimustele.

«Loomulikult me võtame oma sõjalises arengus arvesse Ühendriikide ja NATO agressiivseid kavatsusi meie piiridel. Me soovitame NATO liikmesriikidel mõelda, millsed tagajärjed on nende agressiivsel tegevusel, mis üksnes suurendavad rahvusvahelisi pingeid,» märkis ta.

«Selle otsene kinnitus on USA kaitseministri Mark Esperi avaldus 5. märtsil toimunud briifingul, et Defender Europe 2020 eesmärk on saata Venemaale mingi signaal, et see muudaks oma «halba käitumist». Kuid Pentagoni pealik ei selgitanud – ega suudaks ka – selgitada, mis selles nii halba on. On ju ilmne, et meie riik ei ähvarda kedagi ja just NATO loob löögirusikat Venemaa piirile,» väitis Zahharova.