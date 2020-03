Itaalia tipp-poliitik: mul on ka koroonaviirus

«Nonii, see jõudis kohale. Mul on ka koroonaviirus,» ütles Nicola Zingaretti Facebooki postituses täna õhtul.

Demokraatliku Partei esimees elab ja töötab igapäevaselt Roomas. Mitmed teised Itaalia poliitikud, kes on külastanud karantiinis Itaalia linnu, on kaheks nädalaks koju isolatsiooni jäetud.

Itaalia Tervise instituudi infektsiooni toimkonna direktor Giovanni Rezza sõnul on poliitikutel suurem risk nakatuda. «Kindlasti, poliitikud kohtuvad ja embavad mitmeid inimesi. Seal on suurem levimise risk,» selgitas ta.

«Minuga on kõik korras, ma olen kodus isolatsioonid,» selgitas Zingaretti, lisades, et ta on üksinda isolatsioonis, pere on mujal. Ta järgib Itaalia terviseameti soovitusi ning juba praeguseks on amet kontakteerunud inimestega, kellega ta on kohtunud.