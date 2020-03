Kreekas Lesbose saarel puhkes põgenikekeskuses tulekahju

Šveitsi juhitud keskus One Happy Family asub Lesbose pealinna Mytilíni külje all.

«Koolihoone sai väga rängalt kannatada, muud me hetkel öelda ei saa,» sõnas üks keskusega seotud allikas AFP-le.

«Tuletõrje on kohal, meie meeskond on samuti kohal,» ütles ta.

Kannatada saanud inimestest esialgu teateid ei ole.

Viimase nädala jooksul on Lesbosele ja veel neljale teisele Egeuse saarele Türgist saabunud üle 1700 migrandi. Saarel oli varem juba umbes 38 000 migranti, kes elavad ülerahvastatud laagrites.

Eelmisel nädalavahetusel puhkes saarel vägivald, mille käigus blokeerisid jõugud sõiduteid, ründasid abiorganisatsioonide autosid ning peksid ajakirjanikke.

Kreekal on kavas ehitada kaks uut ajutist laagrit, et majutada sadu asüülitaotlejaid, kes on saabunud riiki pärast seda, kui Türgi piirid lahti tegi, ütles rändeminister 7. märtsil. «Me tahame ehitada (riigi põhjaossa) Serresesse ja Suur-Ateena piirkonda kaks 1000 kohaga suletud keskust,» ütles minister Notis Mitarachi telekanalile Skai.

«Meil on vaja kohalike kogukondade toetust. Me ei saa kõiki neid inimesi saartele jätta,» lisas ta.

Ministri sõnul paigutatakse uutesse laagritesse asüülitaotlejad, kes on saabunud pärast 1. märtsi, mil Türgi teatas, et ei takista enam põgenikke ja migrante Euroopa Liitu minemast.

Serrese linna elanikud korraldasid põgenikelaagri ehitamise kuulduse peale selle nädala algul meeleavalduse ja kohalikud ametnikud teatasid, et linn on plaani vastu.

Türgi-Kreeka maismaapiiril on kümneid tuhandeid asüülitaotlejaid, kes on nädal aega üritanud Kreekasse pääseda. Kreeka politsei pihta on loobitud kive ning korrakaitsjad on vastanud pisargaasiga.

Türgi on süüdistanud Kreekat mitmete migrantide vigastamises ja vähemalt viie tapmises. Kreeka valitsus on need väited tagasi lükanud.

Ministri sõnul vähendatakse pagulastele antavat riigiabi ning neilt palutakse laagritest lahkumist pärast kaitsestaatuse saamist.

«Peavari ja toetused asüülitaotlejatele tühistatakse kuu aja jooksul. Pärast seda tuleb neil sissetuleku nimel tööd teha. See muudab meie riigi vähem ligitõmbavaks sihtkohaks migrantidele,» ütles minister.