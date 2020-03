Mehhikos avaldatakse meelt naistevastase vägivalla vastu

Samuti on kavas meeleavaldused esmaspäeval. Mehhiko naisi ärgitatakse protestiavaldusena mitte minema kooli, mitte tegema majapidamistöid ja jääma töölt koju.

Mehhikos tapetakse valitsuse andmeil iga päev keskmiselt enam kui kümme naist. See teeb Mehhikost ühe kõige ohtlikuma riigi tüdrukute ja naiste jaoks maailmas.

«Naiste ja tüdrukute vastase vägivalla kontekst Mehhikos on iseäranis tõsine,» ütles ÜRO inimõigusvoliniku Mehhiko sooküsimuste koordinaator Nira Cárdenas.

Ligi poolt elanikkonnast ähvardab tõsine vägivald, suureks probleemiks on karistamatus. Väga vähesed kuriteod Mehhikos viivad süüdimõistva otsuseni, kirjutab Associated Press.

Osalejate arv tänavusel rongkäigul on tõenäoliselt tavapärasest kõrgem, kuna lisaks tapetute ja kaduma jäänud naiste lähedastele oodatakse sinna suuremal hulgal aktiviste.

Mehhikos on hiljuti leidnud kajastust mitu mõrva, mis on viinud suurema aruteluni, ka protestiaktsioonideni, soopõhise vägivalla üle.

Novembris lasti Mehhikos maha ühe maineka ettevõtja endine naine pärast tunnistuste andmist lapse hooldusõiguse kaasuse raames. Veebruaris nüliti ja lõigati lõhki üks noor naine. Mitu päeva hiljem rööviti algkooli lähistel üks seitsme aasta vanune tüdruk, kes vägistati ja tapeti. Ohvreid ühendasid ahistamisjuhtumid kodus ning Mehhiko võimude suutmatus nende eest hoolt kanda, kirjutas Associated Press.

Mehhikol on karmid seadused, mis puudutavad naistevastast vägivalda, kuid seaduse jõustamine on puudulik, kirjutas Associated Press.