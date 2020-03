Lego muudab plastklotsid keskkonnasäästlikuks

Legoklotsid on sama hästi kui purunematud ja neid saab edukalt kasutada mitme põlvkonna vältel, kiidab firma asepresident Tim Brooks, kelle sõnul on just jätkusuutlikkus Lego leitmotiiv.

"Me tahame kasutada plasti vastutustundlikult, et see oleks kõrge kvaliteediga, kestev ja korduvalt kasutatav. Ja just seda legoklotsid on," ütles Brooks.