Rohkem kui 80 MH17 ohvri sugulast nõuab valuraha

«Praeguseks on avaldanud soovi kohtu ees üles astuda 49 inimest (hukkunu sugulast), 82 on pöördunud kohtu poole kirjalikult ja 84 nõuab valuraha,» ütles kohtunik. Tema sõnul ei ole need arvud lõplikud, sest kõikide hukkunute sugulased ei ole veel seisukohta võtnud.

Hollandi kohtunikud otsustasid täna, et kohus nelja Malaysia Airlinesi lennu MH17 allatulistamise kahtlusaluse üle võib jätkuda, kuigi süüdistatavad kohtusse ei ilmu. Kohus võib jätkuda «tagaselja» kolme kahtlusaluse: venelaste Igor Girkini ja Sergei Dubinski ning Ukraina kodaniku Leonid Hartšenko üle, ütles kohtu eesistuja Hendrik Steenhuis.

«Eeldame, et nad loobusid õigusest kohal viibida, kuna ei hinda õigust kohal olla,» ütles kohtunik, lisades, et kohtualuseid on teavitatud nii posti teel kui ka sotsiaalmeedia vahendusel.

Neljas kahtlusalune, Vene kodanik Oleg Pulatov ei viibi samuti kohal, kuid teda esindab advokaat, ütles Steenhuis.

Amsterdamist Kuala Lumpurisse teel olnud lennuki Boeing 777 rusud kukkusid 17. juulil 2014 Grabove küla ümbritsevatele põldudele Vene-meelsete separatistide kontrolli all oleval territooriumil, kui lennukit oli tabanud Venemaa valmistatud maa-õhk-tüüpi Buk-rakett. Ükski lennukis olnud reisija ega meeskonnaliige ellu ei jäänud. Kahtlusalustele on esitatud süüdistus pardal olnud 298 inimese mõrvas.