Hiinas kasvas uue koroonaviiruse ohvrite arv 3136-ni

Pärast viimast kokkuvõtet on surnud 17 ja nakatunud vaid 19 inimest. Hiinas on nüüdseks viirusesse haigestunud 80 750 inimest. Hiinas haigestunutest rohkem kui 70 protsenti on paranenud.

Kogu maailmas on viimastel andmetel viirusesse surnud 4011 ja nakatunud rohkem kui 110 000 inimest.

Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) toonitas esmaspäeval, et üle 70 protsendi Hiinas uude koroonaviirusse nakatunud inimestest on juba paranenud ja riik on saamas epideemiat kontrolli alla.