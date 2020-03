Browder: mitmed Ühendkuningriigi poliitikud töötavad Venemaa heaks

Sellise väitega esines Briti parlamendisaadikute ees Eestiski tuntud vilepuhuja ja majandustegelane Bill Browder. Ta rääkis parlamendi luure- ja julgeolekukomiteele sellest, kuidas Kreml on väidetavalt suutnud Briti ühiskonda infiltreeruda, kasutades vahemeestena Ühendkuningriigi kodanikke, kellele tegevuse eest hästi makstakse.

Browderi sõnul oli mõnedel neist selge arusaam sellest, mida tehakse ja kelle huvides tegutsetakse. Teised töötavad aga enese teadmata Venemaa riigi huvides.

Väidetavate vahemeeste seas on nii Leiboristliku Partei kui ka Konservatiivse Partei poliitikuid, samuti on nimekirjas endiseid luureohvitsere, diplomaate ja juhtivaid PR-firmasid. Browder nimetas seda lääneriikide puhvervõrgustikuks. Tema tunnistuse kohaselt pole kahtlust selles, et Briti kodanikud rikkusid seadust.

Browderi hinnangul kasutab Venemaa režiim neid inimesi, et varjata oma põimunud riiklikke ja kriminaalseid huve. Võrgustiku abil rünnatakse Putini kriitikuid, levitatakse Venemaa propagandat ja valeinfot ning varjatakse hiiglaslikke rahapesuoperatsioone.

Putini pressiesindaja Dmitri Peskov väitis, et Browderi väited on alusetud. Pressiesindaja arvates on väited korruptsiooni kohta Venemaa riigis hoopis näide maniakaalsest russofoobiast.

Browder andis tunnistusi Briti parlamendi luure- ja julgeolekukomiteele, mis korraldas kaks aastat kestnud uurimise selle kohta, kuidas Venemaa Briti poliitikat ja ühiskonda mõjutada püüab. Kuigi raport valmis avaldamiseks novembris, otsustas peaminister Boris Johnson seda kinni hoida ja mitte enne valimisi avaldada.

Boris Johnson. FOTO: POOL New/REUTERS/Scanpix

Downing Street pole siiani raportit avalikuks teinud, kuna nende väitel on seal vähe uut informatsiooni. Sellega tutvunud inimesed on aga vastupidisel seisukohal ja opositsiooni sõnul näitab ka Browderi tunnistuse avaldamine seda, et raport tuleb esimesel võimalusel kättesaadavaks teha.

Kuigi Šoti Rahvuspartei fraktsiooni juht Ian Blackford küsis Johnsonilt juba kuu aega tagasi ajakava raporti avaldamiseks, ei ole sellega kuigi kaugele jõutud. Avaldamiseks on vaja, et valitsus nimetaks ametisse üheksast ülem- ja alamkoja liikmest koosneva luureasutuste järelevalvekomitee. Salaja koguneva komitee liikmete leidmine võtab aga aega, sest neil kõigil tuleb eelnevalt läbida põhjalik taustakontroll.

Browder oli uurimisel üks paljudest tunnistama kutsutud ekspertidest. 2018. aasta septembris esitas ta 14-leheküljelise avalduse, milles tegi ka mitmeid ettepanekuid. Näiteks pakkus ta välja, et luua tuleks USA-stiilis register võõrriikide huvides töötavate inimeste jaoks, samuti soovitas ta eraldada rohkem vahendeid uurijatele, politseile ja prokuratuurile, et nende teemadega tegeleda. Browderi arvates tuleks üle vaadata ka Venemaa rahapesuskandaalidega seotud ettevõtete paberimajandus.

Browder ütles Guardianile, et kahtlemata töötavad Venemaa saatkonnas diplomaatilise kattevarju all Venemaa julgeolekuteenistuste esindajad. «Mida valitsus ei mõista, on see, et eksisteerib ka erinevaid mitteformaalseid spioonivõrgustikke,» sõnas ta.

«On Venemaa oligarhe, kellel on selle riigi julgeolekule hoopis suurem mõju. Kõige šokeerivam on see, et Venemaa valitsus palkab kaudselt Briti kodanikke, et need aitaks luureoperatsioonidega.» Tema sõnul on Venemaal organiseeritud kuritegevus ja riik tihedalt põimunud. Ettevõtetest varastatud raha läheb kõrgete riigiametnike taskusse ja ka eriprojektide rahastamiseks.

Vladimir Putin. FOTO: Mihhail Klimentjev/TASS/Scanpix

Kreml väidab omakorda, et Browder on kriminaal. Venemaal mõisteti ta tagaselja süüdi maksudest kõrvalehoidmise ja sihiliku pankroti väljakuulutamise eest. Mees ise väidab, et on süütu ja et langes korrumpeerunud riigiametnike kättemaksu ohvriks.